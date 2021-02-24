嘉聯益去年獲利年增近6成 EPS 1.18元 唯一獲利成長軟板廠

嘉聯益 (6153-TW) 今 (24) 日公布 2020 年全年財報，稅後純益 6.57 億元，年增 59.84%，每股純益 1.18 元，是上市櫃軟板廠中，去年唯一獲利成長的公司，嘉聯益董事會決議股東會在 6 月 17 日召開，去年盈餘分配的股利案，將待下次董事會決議。

嘉聯益 2020 年第四季營收 45.45 億元，毛利率 12.1%，季減 4.75 個百分點，年減 3.9 個百分點，稅後純益 2.74 億元，季減 43.85%，年增 9.54 倍，單季每股純益為 0.49 元。

嘉聯益 2021 年營收 160.37 億元，毛利率 11.6%，年減 3.58 個百分點，稅後純益 6.57 億元，年增 59.84%，每股純益達 1.18 元。

嘉聯益主管指出，去年第四季營收及獲利下滑，主要在匯率的不利因素，及出貨產品組合改變導致，但全年獲利仍成長。嘉聯益今年在 5G 新產品認證順利下，獲利可望再攀升。

目前 3C 產品導入系統級封裝 (SiP) 晶片應用，包括手機電池板、TWS 藍牙真無線耳機使用的軟硬結合板，將由純軟板取代，有助嘉聯益取得更大商機。

嘉聯益對 5G 通訊帶動的需求也相當積極，訂下 2022 年 5G 相關及高頻應用產品佔營收比重提升至 5 成以上目標。