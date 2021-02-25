〈美股盤後〉GameStop狂飆逾100% 道瓊締歷史新高

週三 (24 日) 聯準會主席鮑爾平息通膨擔憂後，美股主指盤中黑翻紅，GameStop 尾盤狂飆收紅逾 100%，週期性產業帶動類股輪動，道瓊收盤創下歷史新高紀錄。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (23 日) 緩解通膨擔憂，可能要花三年多的時間才能實現 Fed 的 2% 通膨目標。聯準會將繼續按當前速度購買資產，並維持基準利率在近零水平。

美國眾議院計畫於 2 月 26 日就拜登推出的 1.9 兆刺激法案進行投票表決，以提供美國更多的經濟支持。

美國總統拜登計畫簽署行政命令，半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品等 4 項關鍵產品展開為期 100 天的審查，期望維持美國競爭優勢與國家安全。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 11.2 億例，死亡數突破 248 萬例，美國累計確診超過 2826 萬例，累計死亡數超過 50.2 萬。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 424.51 點，或 1.35%，收 31,961.86 點。

標普 500 指數上漲 43.43 點，或 1.12%，收 3,924.80 點。

那斯達克指數上漲 132.77 點，或 0.99%，收 13,597.97 點。

費城半導體指數上漲 99.86 點，或 3.24%，收 3,183.74 點。

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