投行預測：2030年Apple Car營收將達500億美元

蘋果造車是近期討論度最高的話題之一，週三 (24 日) 投行 Piper Sandler 發布一份報告指出，蘋果 2030 年「Apple Car」營收可能達到 500 億美元。

消息指出，蘋果 (AAPL-US) 力拼 2024 年開始量產，初期年產能目標 10 萬輛。

投行 Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 在此基礎上研判，蘋果可能在市佔不到 0.1% 的情況下創造約 50 億美元的收入，預估 2030 年 Apple Car 市佔率達到 1%，可能會讓蘋果自駕車營收增至 500 億美元。

Harsh Kumar 認為：「整體來看，我們認為蘋果進入汽車市場非常有意義。和其他硬體產品一樣，該公司可以在技術顛峰期進入市場，同時避免市場風險。」

Harsh Kumar 研判，現在是蘋果進入汽車市場的好時機。這在很大程度上是因為蘋果為技術創新做好準備，而且隨著 iPhone 和 Mac 等產品線成熟，蘋果可以利用 Apple Car 額外的收入來推動增長。

Harsh Kumar 預計，蘋果將推出成熟的蘋果品牌電動汽車，蘋果可以主掌設計，包括電動汽車硬體和內建軟體平台。

Harsh Kumar 稱，與競爭對手相比，Apple Car 將具備強大的技術，預測蘋果將尋車廠來代工製造生產 Apple Car，因為蘋果並不組裝自己的硬體產品，但蘋果最大的障礙是找到一個製造合作夥伴，因為汽車製造商不想成為「汽車產業的鴻海。」