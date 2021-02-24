〈孫又文開講〉有閒錢就會進場加碼 台積電股價上600元是「遲來的正義」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 前代理發言人孫又文今 (24) 日表示，退休後一張台積電的股票都沒有賣，對公司營運充滿信心，只要有閒錢就會進場加碼，並認為台積電價值長久以來遭低估，股價衝上 600 元是「遲來的正義」。

孫又文為台積電前企業訊息處資深處長，也是公司的代理發言人，於去年底退休，今晚間登上語音社交平台 Clubhouse，參加天下雜誌的主題討論，以「護國神山台積電的成功祕訣」為題，分享她的看法。

孫又文說，自己退休時，一張台積電的持股都沒有賣，是非常快樂的台積電投資人，對台積電充滿信心；而去年 3 月受疫情影響，台積電股價一度跌破 300 元，原本想進場加碼，但礙於才退休 3 個月，怕被詬病而卻步。

被問及是否會再找時間買進台積電、或採取定期定額方法投資，孫又文則說，已離開台積電 14 個月，沒有內部財務數字，對台積電營運充滿信心，只要有閒錢就會進場買。

孫又文並分享過去在台積電時，請同仁做的研究，她指出，同仁從台積電 1994 年上市以來，紀錄每日股價表現到 2017 年底，發現 10% 時間是平盤，90% 時間是上漲或下跌，其中漲跌時間幾乎各半，漲幅與跌幅也未差太多，意味著以價差操作台積電不見得會賺錢，買進持有才是上策。

對於台積電股價飆上 600 元，孫又文則說，自己在 2019 年 10 月法說會上宣布退休時，當時台積電股價才 300 多元，而她退休一年內就衝上 600 元，「沒想到會來得這麼快，但同時也覺得是遲來的正義。」

孫又文認為，台積電的投資價值、產業地位與重要性等，長久以來始終被低估，主要原因在於台積電有利、美妙的商業模式，投資界與大眾媒體並未完整了解。

孫又文並以天下雜誌新出刊的封面故事《台積電再飆 3 年》為例，認為台積電不只會飆 3 年，「而是 30 年吧？」

