〈美股早盤〉美債殖利率續創1年新高 美股小幅低開

美債殖利率持續上行，導致風險資產承壓，美股周三 (24 日) 小幅低開，道瓊工業指數跌 17 點或 0.05％，那斯達克指數跌 0.4％，標普 500 指數跌 0.14％，費半跌 0.4%。

美債殖利率持續上揚，截稿前，10 年期美債殖利報 1.42％，30 年期美債殖利率報 2.287%，為去年 1 月以來最高。

年初強勁開局後，近來股市震盪不斷，科技股數度領跌。在經濟增長前景與通膨升溫預期帶動下，公債殖利率走揚加速類股輪動，疫情期間遭到重創的周期性類股轉而受惠。

科技股周三持續下挫，微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 開盤分別跌 0.9% 至 1.6%

昨日跌入熊市的特斯拉開盤止跌回升，一度漲近 3%，ARK 創辦人 Cathie Wood 此前宣布再加碼 1.71 億美元買進特斯拉。

此外，銀行、工業和能源類股周三小幅上漲，美國銀行 (BAC-US)、卡特彼勒 (CAT-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 截稿前均漲逾 1%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 昨日出席國會聽證會時重申，將繼續維持寬鬆貨幣政策。面對債券殖利率上升引發的通膨擔憂，鮑爾則稱目前距離通膨和就業目標依舊遙遠，試圖緩解投資人的擔憂情緒。

鮑爾周三將繼續前往眾議院金融服務委員會發表政策報告。

與此同時，美國政府官員表示，拜登將在周三簽署一項行政命令，對半導體在內的 4 項關鍵物資供應鏈進行審查，意在解決全球晶片缺貨問題，並防止美國過度依賴海外供應商。市場認為此舉有助於提振科技股近期頹勢。

截至台北時間周三 (24 日)22 時許：

道瓊指數下跌 17.17 點或 - 0.05%，暫報 31520.18 點

那斯達克下跌 48.14 點或 - 0.36%，暫報 13417.06 點

標普 500 指數下跌 5.44 點或 - 0.14%，暫報 3875.93 點

費半下跌 10.65 點或 - 0.35%，暫報 3073.23 點

台積電 ADR 下跌 0.15% 至每股 128.91 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.42%

紐約輕原油上漲 1.04% 至每桶 62.31 美元

布蘭特原油上漲 1.12% 至每桶 66.10 美元

黃金下跌 0.79% 至每盎司 1791.60 美元

美元指數上漲 0.13% 至 90.28 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Fisker(FSR-US) 早盤上漲 18.05％，至 19.23 美元。

Fisker 周三宣布與鴻海簽訂 MOU，攜手發展電動車項目，預計 2023 年第 4 季開始量產，發展市場包含北美、歐洲、中國與印度，年產量估超過 25 萬輛。

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 0.68％，至 161.53 美元。

美國食品藥物管理局 (FDA) 員工周三發布報告，認可嬌生單劑疫苗作為緊急使用用途，外部委員會周五 (26 日) 將開會審查嬌生疫苗的緊急使用授權 (EUA)。

Square(SQ-US) 早盤下跌 5.02％，至 243.72 美元。

數位支付公司 Square 公布第 4 季財報營收年增 141%，至 31.6 億美元，調整後 EPS 報 32 美分，均優於華爾街普遍預期。不含比特幣交易的季度營收為 14 億美元。

公布財報之際，Square 宣布再加碼 1.7 億美元，買入 3318 枚比特幣。該公司最初於去年 10 月買入 5000 萬美元的比特幣。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月新屋銷售年化總數，預期 85.9 萬戶，前值 84.2 萬戶

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月新屋銷售年化月增率，預期 2.0%，前值 1.6%

台北時間晚間 23:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減，前值 - 725.7 萬桶

華爾街分析：

Janus Henderson Investors 多重資產管理主管 Paul O’Connor 表示，自疫情爆發以來，Fed 一直堅守同樣的立場，但經濟復甦動能可能促使其改變路線，且改變速度可能快於投資人預期。

Great Hill Capital LLC 董事長 Thomas Hayes 表示，鮑爾認為通膨仍較溫和，因此市場可能出現逢低買入的情況。但也有觀點認為，面對鮑爾昨日言論，若 ARK 創辦人 Catherine Wood 仍願意涉足風最大的股票，那麼也許市場會是安全。