美國準貿易代表戴琪：中國是敵人也是朋友 與盟友合作務實抗中

美國準貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 的任命聽證會將在周四 (25 日) 登場，她在預先準備的證詞中矢言與盟友合作對抗中國，強調會採取務實方法進行，形容中國是美國因應全球挑戰的敵人也是朋友。

戴琪在預先準備證詞文本中說：「中國同時是我們的敵人、貿易夥伴，也是超級大國，我們也需要中國的合作因應某些全球挑戰。，

戴琪並未具體陳述要對關稅、出口管制等專艦議題的作法，表示「現有的工具箱裡存在著機會、但也有局限性」，「我們必須再度努力不懈地和其他國家合作，以促進和捍衛我們共享價值觀，也就是公平社會裡的自由、民主、真理和機會。」

彭博解讀，這番話凸顯戴琪將在美中協商中採取強硬姿態，但與川普時代不同，將以更務實而有條理的方式進行。

美國總統拜登提名戴琪的人事案若在參議院表決通過，她將成為首位華裔貿易代表，扮演制定和執行拜登政府貿易政策的重要角色，幫助白宮改造美國貿易政策，把更多重心放在勞工和中產階級而非企業身上。

美國從業界、貿易夥伴、勞工團體到國會議員數月焦急等待戴琪的任命案結果，一旦確認就要立刻展開遊說。她在證詞中表示，上任後將強化美國供應鏈、要求中國落實貿易承諾，以及推動與加拿大和墨西哥的貿易協議。

戴琪父母來自台灣，長期擔任美國眾議院籌款委員會的首席貿易律師，對中國了解甚深。她在證詞中凸顯自己對中國執法的經驗，將要求中國為自己不公平貿易行為負責任，但美國也須保持政策靈活度。

任命聽證會上，戴琪預料將面臨有關拜登政府對中關稅政策的提問，而拜登早就表示，在完成全面檢視之前，不會改變現有政策。