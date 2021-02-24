傳拜登即將簽署行政命令 審查半導體、電動車電池等4項關鍵供應鏈

外媒報導稱，美國總統拜登將於美東時間周三 (24 日) 下午簽署行政命令，對半導體在內等關鍵產品的全球供應鏈進行審查，致力於解決近期困擾全球的晶片缺貨問題。

路透社引述美國政府官員稱，拜登將於周三下午 4 時 45 分簽署行政命令，要求對半導體晶片、電動車高容量電池、稀土及藥物 4 項關鍵產品供應鏈，展開為期 100 天的審查作業。

其中一位政府官員表示，政府試圖釐清美國企業是否在上述產業中過度依賴海外供應商，尤其是中國，並著重在限制部分材料進口，同時對國內工人進行培訓，以增加國內生產

然而，這只是美國政府正在研究的一系列風險之一。最新行政命令還將對國防、公共衛生、通訊技術、運輸、能源和食品生產 6 大領域進行為期一年的審查，一旦在關鍵產業發現重大風險，美國政府積極推動供應鏈轉移，將供應商自中國等競爭對手國家，轉移至本土或其他盟國。

晶片缺貨問題近來持續延燒，共和黨議員不斷施加壓力，要求拜登增加國內晶片生產投資。

眾議院外交委員會共和黨首席議員 Michael McCaul 日前表示，強烈敦促拜登政府優先考慮保護自家的新興和關鍵技術免受中共控制。

對此，政府官員稱，行政命令並不針對中國或任一國家，而是著重在更廣泛的供應多元化，但他們認為，在關鍵物資採購上過度仰賴中國在內等國家，仍是必須解決的主要風險。