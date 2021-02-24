〈房產〉北市國宅產品老來俏 成功及基河國宅躍升為購屋人關注前三名

台北市成功、基河及大安國宅屋齡已在 21-37 年以上，成牛年以來購屋人關注的重要社區，其中成功、基河國宅二期進入關注度前三名，房仲業者指出，早年大量興建的國宅社區，反而成為購屋人眼中高 CP 值 (性價比) 的電梯住宅產品。

永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，統計春節連假期間台北市各社區的點閱數， 中山區「Ｉ-MORE 新生代」奪冠，「成功國宅」、「大直美堤花園」(基河國宅二期) 居二、三名，其中「Ｉ-MORE 新生代」為低總價的小套房產品，而成功國宅及大直美堤花園則屬屋齡 36 年及 21 年的早期北市國宅產品。而排名第六名的大安國宅，屋齡更高達 37 年。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，排名第二的社區是位於大安區的「成功國宅」，一直都是台北市的熱門物件，主要是因為其位於台北市的精華地段，但平均單價僅每坪約 70.9 萬，平均總價約為 2337 萬元，較周邊的住宅價格親民不少，也相當受到退休族群的青睞。

排名第三社區的則是為基河國宅二期的「大直美堤花園」，謝志傑表示，大直美堤花園同樣是北市熱門社區的常客，其位於大直重劃區中，周邊豪宅與國際飯店林立，且鄰近美麗華百樂園、ATT 4 Recharge 及家樂福，還有河濱公園供民眾散步休憩，居住環境及生活機能都相當優秀，以平均單價在 56.6 萬元來說相當實惠，是許多換屋族的首選。

房仲業者也指出，台北市早年大量興建的國宅社區，成為購屋人眼中高 CP 值 (性價比) 的電梯三房產品，且國宅產品戶數都相當龐大，有些甚至達到上千戶的規模，由於車位登記公設之中，多數住戶都可抽到車位使用，公設比也相對較高。