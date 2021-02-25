〈營業氣候調查〉營建業連3跌 台經院看國內房市高檔平穩 仍將穩健發展

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 1 月營業氣候測驗點調查，其中，營建業呈現連 3 跌，台經院認為，在資金寬鬆和低利環境下，對於有自住購屋需求的買方並無太大影響，預料未來半年國內房市仍穩健發展。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，房市表現雖有受到一部分政策調控影響，但整體而言，仍處在高檔平穩狀態。

台經院指出，營造所需的材料成本大幅走高，且並非所有工程契約皆有訂定物價調整補貼規定，使營造廠商面臨工程利潤稀釋的風險，再加上缺工問題日趨嚴重，導致工期拉長，因而 1 月營造業廠商認為當月景氣持平的比例超過 90%。

展望未來，由於工程組成調整漸有拉高私部門比重，主要聚焦在廠辦工程項目，較能確保工程時程、工程款挹注較佳，因此，有 80% 以上的營造廠商認為未來半年景氣為持平，不至於轉弱。

在不動產方面，時序邁入傳統房市淡季，部分民眾轉趨保守觀望，1 月六都建物買賣移轉件數月減 8.3%。

不過，台經院認為，政府打炒房措施雖短期衝擊部分民眾購屋信心，但在房市調整期過後，仍會回歸基本面的經濟狀況、利率和資金的變動走勢，預料未來半年國內房市將穩健發展。