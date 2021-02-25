〈營業氣候調查〉製造業景氣樂觀 1月數據衝上逾13年來新高

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 1 月營業氣候測驗點調查，製造業來到 106.42 點，較上月增加 0.41 點。不僅連 9 月呈現上揚態勢，更創下自 2007 年 10 月以來新高，而服務業來到 98.02 點，較上月續增 1.3 點，僅營建業較上月下滑 2.23 點至 106.73 點，呈現連 3 跌。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，國內產業大致表現都很好，只是步伐有先有後的差異，而在國際上，隨著全球多國陸續施打疫苗與防疫措施的強化，疫情日益獲得控制，有助全球經濟動能逐漸重回正軌，使 1 月國內製造業相關數據表現亮眼，製造業景氣依然樂觀。

在本次製造業調查上，廠商認為當 (1) 月景氣「好」比率 35.4%，月減 12.6 個百分點，認為「壞」的比率為 11.9%，月減 0.5 個百分點，其中，鋼鐵基本工業、化學工業和電子機械業看好當月景氣的比例超過 60%。

而整體製造業廠商對未來半年看法上，看好廠商月減 5.9 個百分點至 24.9%，看壞比率月減 4.1 個百分點至 11.2%，除成衣及服飾業廠商較看壞未來半年景氣外，其餘產業多以景氣持平和好轉看待。

台經院進一步說明，第一季國際煉鋼原料和基本金屬報價持續走高接近歷史高點，帶動鋼鐵產業產品報價維持漲勢，使鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣，而缺貨漲價風潮將持續延燒，也有助於電子機械業看好未來半年景氣表現。

服務業方面，台經院指出，保險業與運輸倉儲業看好當 (1) 月景氣，而餐旅業者看壞當月景氣的比例將近 60%；對於未來半年，有 80% 以上的證券業和運輸倉儲業廠商看好，零售業和批發業看好未來半年景氣的廠商比例也明顯高於看壞，惟餐旅業與保險業者較看壞未來半年。

營建業方面，因部分建材價格上揚和人工短缺，影響土木工程業的工程進度，加上時序進入傳統房市淡季、1 月房市買氣稍顯觀望，營建業者對當月和未來半年景氣看法多為持平視之，使營建業測驗點為連續 3 個月下滑。