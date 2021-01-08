健鼎去年12月營收52億元超預期 全年555億元再登頂

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 12 月營收 52.68 億元，月增 6.79%，年增 18.81%，2020 年全年營收 555.48 億元，創新高，年增 2.01%，法人估，健鼎 2020 年將再賺回超過一個股本。

健鼎 2020 年第 4 季營收為 151.09 億元，季減 3.83%，年增 7.93%。健鼎去年前三季稅後純益 42.93 億元，年減 18 %，每股純益 8.17 元，法人估健鼎 2020 年第四季每股純益將超過 3 元，2020 年全年每股純益將由 11.83 元起跳。

健鼎 2020 第三季 HDI 製程出貨量占三成，2020 年第四季訂單仍維持接單三成水準，有利單季獲利維持高檔，同時，健鼎汽車板營收仍占 20% 以上，且是特斯拉的 HDI 製程板供應商。

健鼎投資逾 20 億元設立湖北仙桃三、四廠，已完成土木、管線、電力工程，待今年新設備進駐開出產能，依健鼎規劃，2021 年資本支出預算將增加 40-50 億元，比去年明顯成長，新產能主要在因應 HDI 高速成長的需求。

健鼎生產 PCB 應用集中於記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠 2018 年第四季產能已增加每月 60 萬平方呎，總產能增至每月 180 萬平方呎，健鼎整體產能達每月 900 萬平方呎。