拜登政府表態！美國準貿易代表戴琪：將要求中國落實第一階段協議

美國總統拜登提名的美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周四 (25 日) 出席國會任命聽證會，表示她上任後將要求中國落實第一階段貿易協議，這是拜登政府上台迄今，對美國將延續、而非屏除川普時代美中貿易協議最明確的訊號。

戴琪表示，中國「需要兌現」協議中的承諾。她也坦言，前任官員試圖促進中國經濟結構性改變卻遭遇阻礙，現在拜登政府會「尋求所有選項」。

曾任美國貿易代表署 (USTR) 貿易律師的戴琪頗受民主黨和共和黨敬重，因此這宗人事案預料將輕鬆過關。根據 USTR 的 新聞稿 ，戴琪自述父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國，對於能以移民女兒的身分出任美國貿易代表感到榮幸。

戴琪支持以關稅作為對抗中國國家主導經濟模式的合法工具，她並呼籲修訂全球貿易規則，消除被中國利用的「灰色地帶」，矢言終結國與國間競相降低工資和環保標準、盡可能擴大商業利益的行為。

她說，美國貿易政策長期基於以下假設：彼此貿易愈多，貿易就愈自由化，國家也會更和平和繁榮，但事實上，過去貿易自由化經常導致經濟繁榮程度減弱，甚至降低勞動條件和環保標準。

這番話顯示美國的貿易方向可能已經永久改變。戴琪並未駁斥前任總統川普的「美國優先」貿易政策，但表示將修改為「以工人為主」的貿易模式，透過投資和貿易執法保障美國民眾的生計。

美國農業部長：中國有望兌現農業採購承諾

美國農業部長 Tom Vilsack 周四表示，在美中第一階段貿易協議的農業採購上，中國似乎有希望兌現承諾，儘管他也說，美中關係本質複雜，如果發生任何變化，仍有可能影響這些採購。

黃豆和豬肉的採購是美、中在 2018 年和 2019 年談判的重點。智庫統計的中國海關數據顯示，中國在履行貿易承諾的第一年進口 1000 億美元美國貨，約僅 2020 年 1731 億美元目標的 58%，但 Vilsack 仍看好中國將實現諾言。