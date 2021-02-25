全球經濟最強解藥？葉倫：大規模接種疫苗

週四 (25 日) 美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在致 20 國集團 (G20) 財長的一封信中指出，接種疫苗普及化是世界各國可以為全球經濟提供「最強有力」的刺激方式。

葉倫對包含中國與印度在內的財長指出：「快速且真正的全球接種疫苗計劃是我們可以為全球經濟提供的最有力的刺激方式。」

葉倫敦促 G20 成員國擴大對世界各國提供疫苗援助，並呼籲它們繼續採取重大的財政和金融政策，以刺激經濟復甦。

在拜登上台後，美國開始大規模接種疫苗，而在各方努力之下，2 月份美國染疫情況較 1 月份明顯緩和。衛生專家分析美國疫情改善的三大因素有，疫苗接種、民眾減少旅行和群聚，以及推估美國已有 9000 萬人存有新冠抗體。

另一方面，疫情緩和後就業市場已有正面反映，週四最新公布的初領失業救濟金人數大幅下滑 11 萬人，至 73 萬人，創 2 個多月以來最低。

此外，截至 2 月 13 日當周，美國持續請領失業救濟金人數達 441.9 萬人，優於預期的 446 萬人，前則上修至 452 萬人。

美國初領失業救濟金人數大幅減少，意味隨著新冠疫情感染率的下降，及接種疫苗進度加速，美國勞動市場已經開始漸漸回溫。只要未來有更多美國民眾願意接種疫苗，美國經濟將步入常軌。

美國 1.9 兆美元的財政刺激方案在週五 (26 日) 也將於美國眾議院進行表決，本週一美國眾議院預算委員會已通過這項刺激計畫。透過更多紓困措施，以減緩新冠肺炎疫情帶來的經濟負面影響，是拜登上台的優先要務。