GameStop積極轉型 可能購買比特幣

週四 (25 日) 外媒報導，MicroStrategy (MSTR-US)、Square (SQ-US) 和 Tesla (TSLA-US) 相繼購買比特幣後，GameStop 亦有意將比特幣加入資產負債表。

GameStop (GME-US) 週四開盤時一度上漲了 85%，數度融斷漲停，30 分鐘內突破十日的平均交易量，終場收紅 18.57% 至每股 108.73 美元。

為了加快轉型腳步，遊戲驛站的董事 Ryan Cohen 強行辭退財務長 Jim Bell，Jim Bell 將於 3 月 26 日卸任。

前對沖基金經理、現任 CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 推文透露，美國遊戲零售商 GameStop 正踏上轉型之路，即將購買比特幣。

Jim Cramer 推文寫道：「Ryan Cohen 要求董事會以 200 美元的價格出售 1000 萬股 Gamestop 股票，並購買比特幣，稱 Gamestop 現在是一家比特幣商店，同時也出售遊戲。」

Jim Cramer 提到：「賓果！有這個計畫。我敢打賭財務長 (Jim Bell) 拒絕了比特幣計畫。Bitstop 嗎? Gamebit 嗎? Gamecoin 嗎?」

