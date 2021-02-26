〈紐約匯市〉美債殖利率急遽攀高 美元從七周低點回升 澳幣腳軟

美國公債標售需求不如預期，美國 10 年期公債殖利率周四 (25 日) 驟升至 1.6%，美元指數從七周低點回升，是匯市追隨債市走勢的又一例證。

10 年期美債殖利率周四一度猛升至 1.6%，之後仍保持在 1.5% 之上，較前一日上漲至少 11 個基點。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.13%，稍早一度跌至 89.677，是 1 月 8 日以來最低。

債市近來因為經濟成長和通膨前景而劇烈波動。前所未有的財政刺激和貨幣寬鬆、加上疫苗大規模接種，正點亮經濟前景並推升通膨預期；另一方面，儘管官員的言論依舊鴿派，人們仍預料各國央行可能開始縮減超寬鬆政策。

瑞銀駐紐約外匯策略師 Vassili Serebriakov 說：「這是全球性的走勢。公債殖利率上揚，反映眾人預期經濟將在疫情過後強力反彈。」

周四數據顯示，隨著確診人數減少，美國上周首次請領失業救濟金人數也下滑。

不過美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三重申，經濟好轉之前不會緊縮政策，多位 Fed 官員周四也都說，殖利率上升反映經濟前景良好，但現階段將保持鴿派立場。

隨著美元走強，澳幣從三年高點下滑，尾盤貶值 1% 至 0.7882 美元，紐元、加幣也走軟。

澳幣、紐元和加幣等大宗商品貨幣稍早觸及三年高點，反映這些國家公債殖利率也攀高。富國銀行策略師 Erik Nelson 說，從殖利率走勢來看，美國其實仍落後許多國家，例如紐西蘭 10 年期公債殖利率周四上揚 18 個基點。

歐元兌美元盤中一度升值 0.5%，但尾盤回吐大部分漲幅，報 1.2175 美元，升幅不到 0.1%。英鎊保持在 1.42 美元之上。

歐洲央行 (ECB) 委員 Pablo Hernandez de Cos 周四表示，近期通膨飆升似乎是暫時現象，歐元區的通膨率仍遠低於央行設定的「未達但接近 2%」目標，未來幾年貨幣政策須保持極為寬鬆的水準。

日圓兌美元貶至 106.29 日圓。日圓往往是全球經濟成長好轉時表現遜色的一方，Serebriakov 說：「一些在全球經濟反彈時表現低迷的貨幣，現在的表現顯然落居劣勢。最近美元兌不同貨幣表現不一，去年美元因為美國實質利率下滑遭到全面拋售的情況已不復見。」

比特幣回穩，截稿前報 48342.72 美元，和前一日價格相比大致持平。

截至周五 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：