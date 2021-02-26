【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國公債殖利率飆升盤中突破 1.6%，科技股遭集體拋售，費半指數暴跌 5.8% 那斯達克指數創 4 個月來最大單日跌幅，VIX 飆升 35%，終場美股四大指數均呈現重挫，漲跌幅介於 - 1.75% 至 - 5.8%，其中費半指數跌幅最大，台積電 ADR 下跌 4.76%，聯電 ADR 下跌 3.28%，特斯拉下跌 8.01%，蘋果下跌 3.48%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：重回 5 日線之上，下檔支撐為 10 日線 (約 16,192 點) 附近，壓力為 16,600 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線上陷入震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.82%，收在 197.83 點。短線支撐為 193 點附近，壓力為 200 點附近。

4. 觀盤重點：台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，加上外資期貨空單仍持高檔，短線上我們認為 5 日線為短線多空關鍵轉折，若不幸失守要提防回測新春紅盤缺口支撐，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意被動元件、封測、設備、塑化、原物料族群等。

5. 全球解封復甦需求、大陸復工運送出籠又遇到航空業人力調度困難，疫苗需求排擠效應，三因素推升航空貨運第 2 季會很旺，2610 華航、2618 長榮同步調漲運價上看四成，顯示航空運價仍易漲難跌。

6. 智慧型手機需求暢旺，加上 PC、NB 以及 TWS（真無線藍牙）等市場持續成長，NOR Flash（編碼型快閃記憶體）自去年下半年開始從吃緊到供不應求，2344 華邦電和 2337 旺宏在今年首季已經調漲報價。但供應鏈透露，由於市場對 NOR Flash 的需求加劇，2344 華邦電和 2337 旺宏將二度漲價，正和客戶討論第 2 季報價，漲幅達兩成左右。

7.8016 矽創公告 1 月合併營收達 14.19 億元、年成長 34.7％，寫下單月歷史次高水準。受惠於驅動 IC 需求量持續成長，加上子公司昇佳感測器出貨亦有不錯表現，使矽創 1 月業績繳出亮眼成績，雖然 2 月因工作天數影響將使業績下滑，不過 3 月迅速回溫帶動下，第一季營運將有望衝出淡季不淡水準。

8. 歐美石化供給意外促使中東貨源轉移，導致亞洲、大陸石化市場進口貨源持續緊縮，庫存水位偏低，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情全面強勢噴出，其中，ABS 一舉改寫歷史新高紀錄，其餘產品價格也創近十年新高。1326 台化副董表示，不僅 ABS，目前石化產品幾乎全面大漲，因大陸鼓勵民眾就地過年，加上歐美石化供給發生意外，今年除農曆年假影響工作天數外，營運幾乎沒有往常過年的「年前買盤縮手、年後須待元宵節後買氣回溫」感覺。

