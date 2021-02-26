〈書摘〉盲點：哈佛、華頓商學院課程選讀，為什麼傳統決策會失敗，而我們可以怎麼做？

【內容簡介】

挖掘人性本質，提升決策品質！

善用行為倫理學，洞察不由自主的心理反應，意識到個人、組織、社會三個層次的思考盲點，就能避免因錯估人性而付出慘痛代價！

‧ 哈佛商學院、華頓商學院課程選讀

‧《富比世》書評盛讚：商界人士必讀之作

‧ 榮獲商業書籍大獎 Axiom Business Book Awards 銀獎

‧《與成功有約》作者史蒂芬 ‧ 柯維、《誰說人是理性的！》作者丹 ‧ 艾瑞利、哈佛法學院教授努金；政大商學院教授李瑞華、「讀書 e 誌」版主吳億盼 專文推薦

如果看了這本書，1990 年的金融海嘯和龐氏騙局是否就不會發生？

福特瑕疵車和挑戰者號太空梭是否就能免於爆炸和死傷？

為什麼台灣的隔離政策已經很成功，但還是會發生機師不甩居家檢疫的例子？

為什麼企業明明花大錢為員工開課程、制定各式各樣的護城河，卻還是不斷出現內賊和詐騙？

這些案例中藏著什麼盲點，導致決策注定失敗？

我們在不自覺中說一套做一套，自以為無害的雙重標準，最後付出了什麼致命代價？

這本哈佛商學院、華頓商學院課程選讀書籍，是由曾出席美國聽證會作證討論審計獨立性的哈佛大學商學院教授麥斯 ‧ 貝澤曼和商業倫理專家安 ‧E‧ 坦柏倫塞所撰寫。兩位作者指出，許多傳統的決策方式，是出於對人性的錯誤理解或不夠理解，導致流於形式或顧此失彼。而提升決策品質的第一步，就是察覺人在理想目標與實際行為之間的落差，是出於不由自主的心理反應。唯有意識到我們必然會有的盲點，才能跳脫有限卻往往不自知的思考框架，看清重要資訊，做出精準判斷。

閱讀本書能讓你戴上行為倫理學的濾鏡，有效看見個人、組織、社會三個層次的思考盲點，並提出具體可行的做法。所有讀者都能從書中學到如何避免為錯誤決策付出慘痛代價，並遵循更對得起自己的行為準則；任職於組織企業的讀者，將懂得打造符合人性基礎與公司目標的有效遊戲規則，防止系統性的失敗；團體的領導者，也能運用書中的智慧，創造出更為具體可行的政策，成就更好的社會。

來源：《先覺出版社》