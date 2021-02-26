配息債券基金依然火熱 5大投資習性 你中了幾項？

撰寫: 張國蓮 攝影: 張家禎

你曾經想過自己是什麼類型的投資人嗎？你會聽理專、朋友，甚至是臉書基金社團的推薦而買進，還是自己研究？或是只在意配息高低，不理會風險？又或是喜歡追買強漲基金，還是偏愛低接跌慘的基金？

綜合去（2020）年淨申購、基金績效的表現，可以一窺基金投資人的習性，現在就來看看，你中了哪幾項。

習性 1 偏愛境外發行債券基金

尤其是高收益債券

若以發行公司來區分，可大致分為境外發行基金與境內發行基金兩大類，若以去年全年與 12 月淨申購前 10 大的境外、境內基金來看，兩者入榜的類型差異頗大。

境外入榜的類型有新興市場債券、環球綜合債券、高收益債券、投資等級債券、新興市場債券、主題式（包括人工智慧 AI、能源轉型、能源）、拉美股票；而境內入榜的類型有美國股票、台灣股票、中國股票、越南股票、多重資產、特別股、高收益債券、新興市場債券與主題式（5G）。

顯然境外入榜者以債券類型基金居多，且高收益債占大宗。基金教母蕭碧燕指出，長久以來投資人習慣買境外發行的債券基金，國內投信若想搶食這塊市場，最簡單的做法是複製集團海外熱賣的債券基金，推出境內發行版本，也因此，外資背景的投信吃掉大部分市場。

柏瑞投信、安聯投信、聯博投信等都是如此操作，挾著境外同類型基金的優異績效和名氣，又無台灣投資人投資上限的規定，果然殺出一條血路。

習性 2 跟著績效選標的

長期趨勢、當下話題各有偏好

全年入榜名單與 12 月單月入榜名單分別展現了長期趨勢與當下熱門話題。長期趨勢包括美股、台股、科技、消費等，而當期話題則有 ESG、再生能源、中國股市等。

《Money 錢》顧問團以科技為例指出，科技發展已成為全球經濟成長的主要動能，疫情則加速 5G、AI 等科技的發展，去年又是科技基金績效再度表現亮眼的一年，績效前 10 名基金中科技基金即占 6 檔。

不僅一般科技股票型基金大受歡迎，科技主題式股票型基金快速竄升，以科技股為主的台股相關基金，也大受投資人歡迎。

當下話題則各有不同機遇，ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、再生能源是後疫情環境下的熱門話題，相關基金熱度不減。由於基金將 ESG 納入投資決策流程已是基本，預期 ESG 將由熱門話題轉變為標準配備。

至於再生能源則是超長期趨勢，該種基金去年下半年至今已有一大波段漲幅，目前在什麼階段？能不能持續？蕭碧燕建議觀察需求情況。她認為，當再生能源與科技一樣成為生活必需品，且需求源源不斷時，就會由熱門話題轉為長期趨勢。

習性 3 只考慮配息率

不在乎風險

入榜基金中，配息的債券型基金占了大多數，多重資產、特別股等也多有配息，這是因為很多投資人喜歡每月收息的感覺，這類投資人被稱為「月配控」。也因為多數投資人積極追求高配息率，讓配息率近 10%、較同類型高出 1 倍的 NN（L）新興市場債券基金躍居年度淨申購之冠，其淨申購金額甚至比第 2 名高逾 2 倍。

蕭碧燕觀察指出，高配息通常伴隨高風險，持有很多非洲國家發行債券的 NN（L）新興市場債券基金熱賣，某種程度突顯台灣投資人熱愛追求高配息，不在乎波動性的投資習性，這樣的特性也一樣適用在配息率較高的新興市場債上。

至於配息率較低的投資等級債與混和型債券，受歡迎的時間都有特定的時空背景，不像高收益債券是常態性受投資人喜愛，規模通常也不如高收益債券基金。

習性 4 不安情緒增加時

偏好穩健收益型商品

即使是高收益債券基金、新興市場債券基金這類屬於較高波動性的債券基金，也會因為持有的成分不同，又再被區分為積極型、穩健型兩種，而蕭碧燕認為，摩根環球高收益債券基金、聯博全球高收益債券基金等商品，就是穩健型的代表。

當金融市場出現劇烈波動時，這類穩健型的高收益債券基金、多元收益債券基金、投資等級債券基金、多元資產基金、特別股基金等，就風險與報酬綜合表現，皆被視為相對穩定又能配出不錯利息的標的，讓穩健投資人達到收息以及降低不安情緒的目的。

入榜的境外與境內基金中這類商品不在少數，顯示去年金融市場因疫情大幅動盪，多家基金公司主推，投資人接受度也高。

習性 5 愛賺跌深反彈行情

買進表現差、冷門基金

有一部分投資人喜歡投資績效差、被忽略或冷門的基金，市場又稱為「醜基金」。例如去年油價慘跌，相關能源基金也是慘不忍睹，跌幅在 2～3 成以上，MSCI 拉丁美洲指數也呈逾 - 17% 的跌幅。當油價與股市跌到一定程度，投資人會低接買進，預期壞消息淡化、甚至利多消息出現，就會有一波反彈行情，貝萊德世界能源基金、富達拉丁美洲基金是這類基金的代表，投資人短打為主，目標是賺反彈報酬。

了解自己的習性，並想清楚投資目的，以及充分了解所買基金的內容能否符合期待，是投資人進場前應做的功課，接著才是找到適合自己的基金。而從去年熱賣基金中挖掘標的是方法之一，本刊從名單中挑選 10 檔基金加以分析，供投資人參考。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 3 月號第 162 期