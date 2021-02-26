【聯邦投信】亞洲疫情穩定、原物料價格上揚 紅包理財鎖定亞高收債！

近期全球疫苗供應逐漸穩定、疫情已經處於可控狀態，帶動原物料價格走升。聯邦投信指出，疫苗廣泛接種後，亞洲經濟成長動能強勁、原物料需求殷切，又加上亞洲市場正逢年節過後，可望展開經濟解封後新一波大規模的報復性消費，在市場情緒受到提振之下，有望支撐 2021 年上半年企業表現，預期亞洲 2021 年仍為世界成長的引擎，有益於亞洲高收益債的漲升行情。

經濟成長率撐腰，中國、印尼高收益債投資價值浮現！

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人余政民指出，亞太地區將在中國帶動下，較歐美地區更早實現經濟增長，製造業及日常活動恢復正常可有效減輕經濟停頓的影響，因此就高收益債而言，如中國、印尼等地區之高收益債相對更具有投資價值！

余政民表示，根據 OECD 預測今年中國經濟成長率將達 8.0%，而中國在新冠肺炎疫情控制得當之下，採購經理人指數 PMI 甚至已維持在景氣榮枯線 50 以上長達一年，顯示中國整體市場以及企業基本面提升，加上大陸十四五規劃提高內需、對外開放投資，有利地產、消費、工業的表現，企業積極融資以拓展業務，可預見企業收益將會持續增加，中國高收益債具備投資潛力。

另外，余政民分析，印尼的經濟成長力也不容小覷，根據 OECD 預測，今年印尼將有 5.3% 的高成長率，受惠原物料價格反彈，印尼出口在去年下半年迅速走揚，印尼市場受到市場資金青睞，預期在原油、煤礦等產業將有不錯的上漲空間，吸引投資人進場布局。

整體來看，余政民認為，在疫情受控之優勢帶動下，亞洲高度經濟成長可望支撐亞高收債成長力，後市展望趨於正面，建議逢低分批布局，有利於投資人獲取穩定息收，替紅包增值，財源滾滾來！

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