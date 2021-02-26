去年Q4國際收支順差創單季新高 全年寫次高紀錄

台灣央行今 (26) 日公布我國去年第四季國際收支帳統計，國際收支順差高達 278.4 億美元，創單季新高紀錄，除了由於經常帳順差大增，央行調節匯市進場買匯也是一大因素；就全年來看，經常帳順差 942.8 億美元，創新高，國際收支順差 483.4 億美元，也創歷年次高，僅次 2009 年，反映亮眼的出口成績。

觀察第四季，央行指出，經常帳順差 273.3 億美元，而金融帳淨資產增加 (淨流出) 僅 22.2 億美元；其中，受惠於新興科技應用和遠距商機持續熱絡，加上傳產貨品需求逐漸回溫，推升商品貿易順差 230.4 億美元，年增 89 億美元。

而服務收支由去年同期逆差 10.2 億美元轉為順差 13.8 億美元，主要因貨運收入增加，以及旅行收支逆差縮小約 11.35 億美元。

去年我國貨運收入衝破百億美元 寫史上新猷

央行說明，去年第四季貨運收入高達 39.71 億美元，創單季新高，全年共達 100.85 億美元，也創全年新高紀錄，高於往年平均值約 30%。

另一方面，央行不諱言，去年第四季國際收支順差創高，部分因素有央行為維持外匯市場秩序和流動性進場買匯調節所致。

此外，第四季金融帳淨資產增加僅 22.2 億美元，導致全年僅增加 500.4 億美元，創 2014 年來新低，央行解釋，主要是因壽險和投信海外投資熱度減緩，其中，居民對外證券投資淨增加 62.9 億美元，低於去年同期達 44.9 億美元，而外資增持台股，使非居民證券投資淨增加 43.8 億美元。