外資狂賣944億元創新高 比金融海嘯誇張 大砍面板雙虎逾12萬張

台股今 (26) 日出現元宵變盤，尾盤爆量下殺，加權指數終場暴跌 498.38 點，殺破萬六、收在 15953.80 點，外資殺紅眼大舉賣超 944.07 億元，改寫 2007 年 7 月 27 日時次貸危機時賣超的 623.9 億元，創下史上最大賣超金額；其中，面板雙虎都被外資狂砍超過 12 萬張，雙雙居外資賣超前兩名，晶圓雙雄、金控股也都被外資狙擊。

三大法人今賣超 1008.01 億元，破天荒突破千億元，其中，外資賣超 944.07 億元，投信買超 16.98 億元，自營商賣超 80.92 億元。

據統計，外資原本賣超最大金額為 2007 年 7 月 27 日 623.98 億元，當年因為美國爆發次級房貸危機，隨後引爆金融海嘯；但是今天因為美國公債殖利率飆升，飆升至逾一年來高點，不但重挫華爾街股市，也讓外資瘋狂從台股提款改寫外資賣超歷史紀錄，同時，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 953 口至 29435 口。

從外資的個股操作來看，賣超友達 12 萬 8,897 張、群創 12 萬 1,227 張、聯電 7.1 萬張、台積電 6.37 萬張、鴻海 5.65 萬張、中信金 3.78 萬張、國泰金 3.66 萬張、新光金 3.58 萬張、開發金 3.54 萬張、元大金 2.84 萬張，賣超前 10 名張數全數都超過萬張，顯示外資提款力道猛烈。

外資買超前 10 名：富邦 VIX 獲買超 1.73 萬張、元大台灣 50 反 1 獲買超 1.63 萬張、欣興 1.08 萬張，其餘依序為精成科、中石化、TPK-KY、富邦 NASDAQ 反 1、瀚宇博、矽統、飛宏。

投信買超前 10 名：大成鋼、富邦金、陽明、榮成、長榮、鴻海、永豐金、英業達、中信金、遠東新。賣超前 10 名：緯創、和碩、致伸、友達、群創、聯詠、漢磊、日月光投控、敦泰、台虹。

自營商買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 獲買超 85,406 張、富邦 VIX 獲買超 1.51 萬張、元大 S&P 石油 1.2 萬張，其餘依序為國泰臺灣加權反 1、國泰 AI+Robo、富邦臺灣加權反 1、街口 S&P 黃豆、長榮、大同、精成科。

自營商賣超前 10 名：國泰台灣 5G + 遭賣 7.68 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 2.66 萬張、中信中國高股息 2.2 萬張、華頓 S&P 布蘭特正 2 遭賣 1.34 萬張、群創 1.05 萬張、友達 1 萬張，其餘依序為國泰永續高股息、富邦台 50、富邦公司治理、旺宏。

由於全球新冠疫情的確診數，因疫苗陸續接種持續大幅下降，加上美國將祭出高達 1.9 兆美元法案振興經濟，預期美債殖利率短期欲小不易，外資打帶跑動作明顯，美債殖利率後續動向，將持續牽動國際股市與台股後市，是短期觀察重點。