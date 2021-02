統一超7-11全台6000店達陣 首開永續店型落腳高雄鳳山

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (19) 日宣布,2021 年代表 6000 店里程碑「鳳儀門市」將於明日開幕,此為小七首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活和複合業態的全新永續店型。

7-ELEVEN 說明,鳳儀門市籌備期超過半年,援引當地知名古蹟鳳儀書院定名,結合在地形塑一店一故事風貌,也呈現出生活與自然共存的現代感,將 7-ELEVEN 營造為有質感的生活空間。

為因應鳳山社區多元發展為繁榮的特區和新興重劃區,統一超在此門市的商品結構上導入複合類別,包括有 K∙Seren 美妝、博客來、現打啤酒、菓子屋和嚴選素材鮮物等,並規劃戶外花園座位區、2-12 人共同桌的室內座位區,以及啤酒 BAR 座位區等,明顯做出新差異。

另一方面,7-ELEVEN 強調,鳳儀門市作為永續標竿店型,響應國際 ESG 永續發展,導入節能設備,同時也導入 X-STORE 的自助結帳系統,而數位活動海報 OPEN! CHANNEL 設有 14 台,並使用三星高規格 ALL IN ONE 智慧型數位螢幕。

統一超 7-ELEVEN 近年積極開出複合店型,目前複合型已有近 600 家,而去年合計新開店共 369 家,預計今年仍將持續展店。