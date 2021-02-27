〈熱門股〉泰福-KY生物相似藥順利解盲 股價登7個月新高

泰福 - KY(6541-TW) 開發的生物相似藥 TX05 三期臨床試驗解盲順利，預計今年中向美國 FDA 申請藥證，吸引資金進駐，激勵本周股價連拉出三根漲停板，創 7 個月來新高。

TX05 三期臨床試驗採全球多國多中心，受試人數 809 人，對象為被診斷出 HER2(第二型人類表皮生長因子接受體) 陽性成年女性早期乳癌患者，據臨床試驗結果達成主要療效指標分析，解盲順利。

泰福規劃，TX05 今年年中向美國 FDA 申請藥證，2022 年第 2 季取得藥證、下半年啟動銷售。泰福看好，TX05 美國市場規模約 30 億元，藥物上市後第 3 年可取得 7-10% 市占率。

泰福另一款生物相似藥 TX01，適應症為癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症，預計 5 月 20 日會得到 FDA 藥證審查結果，若順利取得藥證，TX01 有望今年第 3 季上市。

泰福日前公佈自結，1 月稅後虧損 1.31 億元，較去年同期擴大，每股虧 0.42 元，法人估，泰福 TX05 與 TX01 順利放量出貨後，2022 年下半年現金流轉正、2023 年營運轉盈。