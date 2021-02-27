〈美債殖利率飆〉股市操作作留意低基期半導體為主、傳產為輔

美 10 年期公債殖利率攀升，引發市場對通膨的疑慮，美股道瓊應聲重挫逾 460 點，法人指出，台股短線波動大，但操作策略仍建議以基期較低的半導體為首的電子股為主，搭配低基期的傳產，選股可以價值面偏低有落後補漲空間者為主。

美國 3 月可望再提 1.9 兆美元紓困案，但仍不敵殖利率彈升震撼彈對股市的衝擊，拖累美股翻黑、台股也無法倖免於難，周線下跌 387 點作收。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸指出，美股那斯達克指數跌幅較重，連帶讓台灣科技股表現也跟著翻黑，進而拖累台股大盤表現，但從基本面來看，科技業訂單能見度與財報展望仍優於預期，研判股市歷經震盪整理後仍有機會恢復正軌。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也看好台股科技類股表現，原因在於台灣科技產業主要上游的半導體晶片、IC 設計與零組件長期趨勢仍看好；另外，除科技股，還有傳產與生技醫療類股也迅速跟上補漲，在相關次產業中也不乏表現空間。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，在資金與基本面兩股力道支撐下，對台股行情後市看法仍正向，其中包括載板、面板及零組件等供需仍持續吃緊，建議後續可關注終端需求與庫存變化，同時留意美債走勢。