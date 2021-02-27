〈熱門股〉TPK-KY平板、筆電需求旺 周漲逾1成攀4個月新高

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 受惠大尺寸平板、筆電需求暢旺，產品組合轉佳，去年純益年增近 4 倍，每股純益 2.53 元，寫近 3 年來新高，本季訂單能見度也高，加上車用布局發酵，股價抗跌周漲 12.43%，站回所有均線、50 元大關，攀近 4 個月新高。

宸鴻大尺寸平板、筆電訂單已可看至第 2 季，雖然短期 IC、面板仍處於缺料狀況，但客戶並未有訂單減量的情況，僅交貨時程往後遞延約 1 個月，本季也獲部分手機訂單轉單，估首季營收可望季增 5-10%，營利率則維持 0.5-1% 水準。

車用部分，宸鴻指出，2001 年就開始提供電動車大廠觸控面板，陸續也與傳統汽車大廠合作，未來電動車、自駕車面板使用需求將增加，包括顯示儀、GPS 等，目前產品開發從觸控面板擴展至座艙電子設備，預計今年可陸續取得相關認證，兩年後營收比重可望攀升至 10%。

宸鴻去年營收 1145.83 億元、年減 16.12%，毛利率 4.25%、年增 0.78 個百分點，營利率 0.83%、年增 0.74 個百分點，稅後純益 10.31 億元、年增 394%，每股純益 2.53 元。