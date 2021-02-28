〈美債殖利率飆〉全球央行短時間不至緊縮貨幣 投資鎖定價值型股票

美國 10 年期公債殖利率一度突破 1.5% 心理關卡，拖累全球股市重挫，但法人認為，公債殖利率彈升原因在於對經濟復甦的預期心理所致，全球央行短期內不至於緊縮貨幣，生技與價值型股票仍有操作空間可期。

美國公債殖利率攀升使得市場對於通膨預期升溫，風險性資產也跟著回落，儘管聯準會會議紀錄支撐投資人對於持續寬鬆政策的信心，財長葉倫談話也進一步刺激政策的樂觀情緒，但仍無法抵擋風險性資產高點回落走勢。

富蘭克林證券投顧指出，債券殖利率彈升主因在於反映景氣動能改善，從聯準會重申維持寬鬆貨幣政策來看，對於股市仍相對有利，短線震盪無礙多頭格局發展。

在投資標的部分，產業可鎖定科技及生技產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化趨勢成長前景明確，部分資金可搭配價值型股票基金操作，掌握類股輪動機會。

另外，必須注意的是，此次公債殖利率彈升，主要與全球疫苗施打、疫情紓解、財政刺激方案的期待、經濟復甦和商品價格上漲等趨勢有關，而這將不利於長天期保守型公債或投資級債券表現。

法人建議，投資債券可依投資策略不同也作不同規劃與佈局，如果是要追求較高息資產投資人，可側重於與景氣連動高的美歐高收益公司債。

如果是要爭取經濟復甦商機者：可順應全球資金回流新興國家資產的趨勢，配置於短天期的新興國家當地公債，分享較多匯兌收益的挹注，其中較看好新興亞洲貨幣，以及油、銅生產國家貨幣的升值空間。