小摩談投資布局：提高大宗商品部位、續抱股票 減持債券

摩根大通周四 (14 日) 發布報告，建議投資人提高大宗商品部位，並進一步減持債券，對股票則可以繼續維持曝險。

據《彭博》報導，Marko Kolanovic、Nikolaos Panigirtzoglou 和 John Normand 等策略師團隊，將摩根大通模型組合中的大宗商品權重，由先前的 4% 提高至 6%，將政府債券曝險，由原本的 - 12% 進一步降至 - 13%，將公司債持有比例從 3% 降至 2%，股票部位比例維持在 10%。

大宗商品仍未至紀錄高點 (圖表取自彭博)

報告中指出，摩根大通增持大宗商品部位，特別是能源，這既是為了對沖通膨，也是為了迎接持續的周期性復甦做準備。

策略師稱，這些調整是「在減持信用債的基礎上實施，因為信用債利差已在測試我們策略師的年末目標。」

對於經濟前景，摩根大通預計，全球將強勁成長，貿易戰、新冠疫情以及英國脫歐等問題帶來的風險消退，這基本上為當前華爾街的主流看法。

Panigirtzoglou 上個月曾經警告，市場共識過於強烈，可能導致部分交易過於擁擠。

報告中強調，會繼續朝著周期性和價值資產方向調整組合，因為疫苗推出有利經濟復甦，再加上更多的刺激措施，有利這些資產跑贏大市。

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