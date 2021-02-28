鴻海資安論壇、群創法說、景氣燈號 本周大事預告

鴻海周三 (3 日) 將舉辦資安論壇，鎖定電動車、車聯網網路議題，市場持續關注鴻海電動車布局進展，面板大廠群創則是睽違近三年，周三 (3 日) 將召開法說會，釋出營運展望，國發會也預計本周發布今年 1 月景氣燈號，市場預期將連兩個月亮出景氣趨熱的黃紅燈；以下是本周大事預告：

鴻海資安論壇 聚焦電動車、車聯網議題

鴻海研究院周三 (3 日) 將攜手中華民國資訊安全學會，舉辦資安論壇，並聚焦在電動車、車聯網網路安全議題，同時舉行倡議新能源車產業資安聯盟成立儀式，鴻海集團董事長兼鴻海研究院院長劉揚偉也將出席致詞。

另一方面，鴻海 24 日宣布與電動車與行動方案解決商 Fisker 簽署合作備忘錄，雙方將成立「Project PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution) 專案，攜手打造 Fisker 品牌，開發全新級距的電動車產品，預計 2023 年第四季正式量產，年產量將超過 25 萬輛，目標市場範圍包括北美洲、歐洲、中國和印度。

睽違近三年 群創法說會 3/3 登場

面板大廠群創周三 (3 日) 將召開法說會，這也是群創自 2018 年 4 月宣布停辦法說會後，暌違近三年，再度自辦法說，而因應防疫考量，將採取實體、網路直播同步進行，市場關注，群創今年營運展望、面板需求價格、車用等其他領域布局。

群創歷經面板谷底後，去年下半年受惠宅經濟、遠距商機持續發酵，去年第 4 季單季大賺百億元，助推去年全年轉虧為盈，純益達 16.36 億元、每股純益 0.17 元。群創經營層去年就對產業景氣釋出樂觀態度，更以「萬里無雲」形容今年面板景氣。

國發會景氣燈號 可望連二亮黃紅燈

國內景氣持續回溫，去年 12 月景氣對策信號轉亮趨熱「黃紅燈」，分數同攀 2011 年 3 月以來新高，國發會預計周三 (3 日) 發布 1 月景氣燈號，預期可望續亮黃紅燈，展望未來，國發會表示，景氣領先、同時指標仍持續上升，國內經濟回穩趨勢不變，景氣目前也沒有過熱，持續往好的方向發展。

根據國發會截至去年 12 月統計，台灣領先、同時指標持續上揚，統計領先指標已連八個月成長、累計增幅 10.24%，同時指標則連七個月成長、累計增幅達 7.03%。

SEMI 展望 2021 半導體關鍵布局

受惠新興科技應用快速拓展，半導體市場持續暢旺，根據經濟部統計處統計，去年全年半導體可望達 650 億元以上，續創歷史新高，隨著近年各國積極透過獎勵措施、擴大投資等，發展半導體產業，台灣已在全球半導體產業中扮演關鍵角色。

SEMI 國際半導體協會預計周三 (3 日) 舉辦「贏戰 2021 半導體關鍵布局媒體茶敘」，將邀請 SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、產業研究總監曾瑞榆，分享今年度的半導體產業和市場發展趨勢。