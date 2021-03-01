美國眾議院通過1.9兆紓困案 油價反彈逾1美元

拜登政府的 1.9 兆美元新財政刺激已在美國眾議院獲得通過，並且新冠肺炎疫苗進展持續，帶動市場樂觀情緒，並提振了原油市場需求上升的預期。國際油價在週一 (1 日) 反彈超過 1 美元。

數據顯示，美國西德州中級原油 (WTI)4 月交割價上漲 1.8% 或 1.18 美元，收於每桶 62.60 美元，布蘭特原油 5 月交割價則上漲了 1.7% 或 1.07 美元，收於每桶 65.49 美元。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 在報告中表示， 隨著美國刺激法案在眾議院通過，石油價格在今天早上回升，與大多數風險資產同步回升。

目前拜登政府的 1.9 兆美元新財政刺激已在美國眾議院獲得通過，而按美國國會的立法流程，1.9 兆刺激法案將在下週參議院進行表決。

而市場預期，在審議期間，共和黨方面可能會對 1.9 兆美元新財政刺激的總規模與使用方向，提出一些修改建議。

OPEC + 將在周四 (4 日) 舉行會議，並可能擴大部分產量。美元貶值也推升了油價走升。分析師呼籲，針對增產 OPEC + 需要謹慎，以免釋放過多的供應回到市場。

新加坡華僑銀行 (OCBC) 分析師表示，他認為，如果 OPEC + 的油產量加起來的總和不超過 500,000 桶 / 日，那將對價格有利。

能源諮詢公司 Wood Mackenzie 先前表示，受惠於新冠肺炎疫苗分發速度加快，和經濟前景的改善，預計 2021 年全球石油需求將達到每日 9,670 萬桶，較去年每日高出 630 萬桶，成長將近 7%。

Wood Mackenzie 副總裁 Ann-Louise Kittle 表示：「全球石油需求的復甦步伐和力度，將取決於新冠肺炎疫苗的接種和全球經濟復甦的步伐。」