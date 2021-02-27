暴雪後原油供應舒緩 華爾街：OPEC有可能提前增產

上周德州暴雪造成百萬人斷電，也使當地油井等設備停擺，美國每日石油產量因此減少約 400 萬桶，華爾街預估，德州產量減少將舒緩油市的供過於求，進一步使 OPEC 受惠，加上經濟有望逐漸復甦，OPEC+ 未來增產的意願將更高。

專家估計，上周德州暴雪造成的原油損失總量約為 1800 萬至 4000 萬桶，近 2 成煉油廠停擺。不過隨著氣溫回升，本周大部分油井與煉油廠已恢復生產。

德州停產使其他原油競爭者從中受惠，Henrietta Resources 總裁 Peter Sutherland 表示，德州的暴雪大幅幫助沙烏地阿拉伯與其合作夥伴，因為這加快他們庫存調整的速度，使春季後原油供需更加健康，有利原油價格後市。

原油庫存下降帶動近期油價也自疫情歷史低點回升，高盛預測，今年年底布蘭特原油可能達到 75 美元，是自 2018 年秋季以來高點。

市場預估，庫存下滑可能會影響 OPEC 3 月會議決策。儘管疫情期間 OPEC 多以減產為優先，但更樂觀的需求展望，以及全球原油供應逐漸正常化，正激勵這些產油國加快他們增產的速度。

研調 CMarkets 執行長 Yousef Alshammari 表示：「原油價格不斷上揚，我當然希望沙烏地阿拉伯能夠提高產量。德州的供應中斷可能會使 OPEC+ 一定程度上提高產量，大部分增產的原油還將以較高價格出售獲取更多獲利。」

沙烏地阿拉伯自願每日減產 100 萬桶的目標預定 3 月結束，有望在 4 月開始逐步恢復供應，這也意味著沙烏地阿拉伯不能在減產期結束前透過增產來取得原油價格上漲的優勢。

但仍有一派人士持懷疑立場，S&P Global Platts Analytics 北美原油供應經理 Rene Santos 認為，德州每日損失 400 萬桶石油幾乎不會影響全球供應，全球每日原油產量達 8000 萬桶石油。

Santos 表示，每年美國都會發生暴雪，只不過這次較以往嚴重，況且暴雪通常是短期的一次性事件。

然而，以長期原油市場動態來看，OPEC 仍較有利，主因在於去年原油價格暴跌時導致全美石油生產中斷。儘管近期原油價格上漲，美國油井數量仍比 2019 年還低 50%。

Alshammari 預估今年美國的石油產量不會快速反彈至 2019 年的水平，這將使 OPEC+ 今年在市場有更大話語權。