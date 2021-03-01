恒指公布半世紀以來最大改革 聚焦五大面向

香港恒生指數公司周一 (1 日) 公布優化恒生指數的市場諮詢結果，總結五大改革目標，預計自今年 5 月的指數檢討開始實施，為該指數近 50 年以來最大改革。

根據諮詢結果，改革目標分為五大面向，包含擴大市場覆蓋率、擴充產業代表性、縮減上市歷史要求、保持港企代表性，以及改善成分股權重分佈。

(圖：恒生指數公司)

1. 擴大市場覆蓋率

透過定期指數檢討，恒生指數公司計畫在 2022 年中期以前，將成分股數量增加至 80 檔，並將最終的數量固定在 100 檔，多於原先建議的 65-80 檔。

2. 擴充產業代表性

為了使恒指更加均衡反映香港股市，將透過金融業、資訊科技業、非必需 / 必需性消費、地產建築業、公用事業 / 電訊業、醫療保健業，以及能源業 / 原材料業 / 工業 / 綜合企業共 7 個產業組別中選出恒指成分股，讓每個產業組別的市值覆蓋率不低於 50%。產業組別構成至少每兩年檢討一次。

3. 放寬上市歷史要求

諮詢結果建議將恒指上市歷史要求自原先建議的完全取消，縮短至 3 個月，為該指數納入大型上市新股提供更多靈活性。

4. 保留港企代表性

隨著資本市場變遷，香港藍籌股漸漸失落，為了保持香港公司代表性，諮詢結果建議維持 20 至 20 檔香港公司成分股於恒生指數，以提升港企市值占比，且至少每兩年評估一次。

5. 對所有恒指成分股設定 8% 的權重上限

為所有恒指成分股劃定 8% 的權重上限，並套用至同股不同權、第二上市成分股，恒生中國企業指數也將採用同樣標準。

恒指公司表示，上述更動將自今年 5 月的指數檢討開始實施，並在 6 月的指數調整中生效。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，超過 8 成的受訪者支持增加恒生指數成分股數目，認為此舉能讓指數更均衡，反對意見則認為藍籌股一般數量不多，此舉恐對小型成分股流動性帶來隱憂。

黃偉雄指出，模擬結果顯示，一旦成分股數量增至 80 檔，恒指市值將自現今的 26.7 兆港元增至 33.38 兆港元，增幅達 25%；市盈率增至 19 倍；市值覆蓋率將自 56.5% 升至 71.2%；成交額覆蓋率自 50.2% 升至 66%。