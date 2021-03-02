〈美股盤後〉美國蘋果門市全面復業 道瓊漲逾 600 點

週一 (1 日) 新冠疫苗利多消息，喚起華爾街對經濟更強勁復甦的希望，金融、航空類股急升，美債殖利率下滑，蘋果全美門市自去年三月來全面復業，蘋果領漲科技股自上周大幅下滑中反彈，四大指數集體收紅，道瓊漲逾 600 點。

美國眾議院在上週六通過 1.9 兆美元的新財政刺激計劃，並將該議案送交參議院。

此外，美國貿易代表被提名人戴琪此前表示，美國政府對數十億美元的中國進口商品徵收的關稅是適當的，意味關稅不會立即發生變化。消息人士稱，參議院財政委員會將於週三對戴琪等拜登的三位提名人進行表決。

週一 (1 日) 美國貿易代表署 (USTR) 公布 2021 年度貿易政策議程及 2020 年度報告並且送交國會，最新報告持續密切關注，美國豬肉與牛肉產品輸入台灣的限制。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.14 億例，死亡數突破 253 萬例，美國累計確診超過 2861 萬例，累計死亡數超過 51.3 萬。

週一 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 603.14 點，或 1.95%，收 31,535.51 點。

標普 500 指數上漲 90.20 點，或 2.37%，收 3,901.35 點。

那斯達克指數上漲 396.48 點，或 3.01%，收 13,588.83 點。

費城半導體指數上漲 101.49 點，或 3.31%，收 3,169.11 點。

標普 11 大板塊全面收紅，資訊科技、金融和能源領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 大漲 5.39%；臉書 (FB-US) 上漲 2.83%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.72%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.96%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 5.84%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.76%；嬌生 (JNJ-US) 漲 0.54%；高盛 (GS-US) 上漲 3.67%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.26%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.36%。

費半成分股漲勢凌厲。應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.44%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.93%；AMD (AMD-US) 上漲 2.22%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.46%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.42%；美光 (MU-US) 上漲 3.53%。

台股 ADR 齊漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.53%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.85%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.61%。

個股消息

自去年 3 月以來，所有美國 Apple 門市首度全面開放，蘋果 (AAPL-US) 週五上漲 5.39% 至每股 127.79 美元。

聯合航空 (UAL-US) 宣布再購買 25 架波音 737 Max 飛機，比原計劃提早下單，主要是為了旅行需求回溫做好準備。聯合航空上漲 1.20%，波音大漲 5.84%。

嬌生 (JNJ-US) 新冠疫苗獲 FDA 緊急使用授權，只需注射一劑的嬌生疫苗能有效減少住院和死亡率，嬌生週一上漲 0.66% 至每股 159.32 美元。

經濟數據

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 報 58.6，預期 58.5，前值 58.5

美國 2 月 ISM 製造業 PMI 報 60.8，預期 58.7，前值 58.7

美國 1 月營建支出月增率報 1.7%，預期 0.7%，前值 1.1%

華爾街分析

Barings Investment Institute 首席全球策略師 Christopher Smart 表示，風險市場似乎擺脫了上週的動盪，好像什麼都沒發生。投資者現在正在等待聯準會 (Fed) 官員的讓市場安心的談話，在下一個美國刺激計劃方面取得進展，以及在預期範圍內提高產量的 OPEC 會議。

Bleakley 諮詢集團投資長 Peter Boockvar 稱，儘管上週多檔個股走勢有些動搖，但投資者仍將視殖利率上漲視為主要是一件好事，而不是威脅。今年的主題將是疫苗的好處與更高疫苗接種率的挑戰。