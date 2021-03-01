百度赴港上市近了？百度宣布1:80比例分割股票

週一 (1 日) 百度 (BIDU-US) 宣布 1:80 比例分割股票的計畫將於 3 月 1 日生效。外界解讀，百度本輪股票分割很可能是「返回香港二度上市」的訊號。

在此利多消息刺激下，百度 (BIDU-US) 開盤一度大漲逾 7%，每股突破 300 美元。

根據百度公開的文件內容顯示，百度董事會核准將其 ADS 所代表的 A 類普通股的比例從每 10 股 ADS 代表 1 股 A 類普通股，更改為每 1 股 ADS 代表 8 股 A 類普通股，自 2021 年 3 月 1 日起生效。

這次股票分割的調整對於每 ADS 代表的權益不會改變，但投資人對於這個消息的積極看法則是來自於百度回到香港二度上市的期待。

如果依照分割前的價格，每一股百度普通股上千美元，即使按照新東方每一個交易單位 10 股的規劃 (香港 IPO 通常為 50、100 股的倍數) ，到時百度每一個交易單位門檻也需要高達數十萬港幣。

過高的投資門檻對於投資人的熱情，特別是散戶，都將產生重大影響，而股票分割正可以解決這個問題，增加股票流動性。

今年 1 月底曾有媒體報導表示，百度已經向港交所正式提出二度上市申請，預計將在近幾個月完成聽證和上市流程。根據港交所規則，二度掛牌企業可以秘密提交申請，直到聽證完成後才需要在聯交所官網公開消息。

百度股市在近三個月表現強勁，主要受到造車、二度上市等消息刺激，在這段期間內股價從去年 12 月初至今已經飆漲一倍。

百度在 1 月中旬宣布籌建一家智慧汽車公司以整車製造商的身份佈局汽車產業，而吉利控股集團則是其戰略合作夥伴。

而百度新的造車公司獨立於母公司，保持自主營運。同時百度將 AI、Apollo 自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術分享給百度汽車，以支援其快速成長。

下一步雙方將基於吉利最新研發的純電動架構 -「浩瀚 SEA 智能進化體驗架構」，在智慧汽車製造相關領域展開緊密合作。