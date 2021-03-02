郭明錤預測：2023年摺疊 iPhone問世

週一 (1 日) 天風國際分析師郭明錤最新研究報告釋出 2021 至 2023 年 iPhone 產品線與關鍵規格預測。他預測，折疊式 iPhone 將於 2023 年問世。

郭明錤預測，2021 年下半年新款 iPhone 有 4 個機型且螢幕尺寸與 iPhone 12 系列相同、使用 Lightning 接口，但瀏海縮小，升級至高通的 5 奈米製造的 X60M。

iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max 有更多規格升級，包括後置超廣角鏡由 5P (f/2.4) / 固定焦距 (FF) 升級為 6P (f/1.8) / 自動對焦 (AF)，螢幕採用更省電的 LTPO 技術，且支持 120Hz 高更新率。

新款 iPhone 機型均採用 Y-OCTA (iPhone 12 系列僅 Pro 系列採用) 與 Sensor shift 廣角相機 ( iPhone 12 系列僅 12 Pro Max 採用)， iPhone 13 會有比 iPhone 12 更大容量的電池。

郭明錤還預測，蘋果將於明年上半年更新 iPhone SE，第三代 iPhone SE 外型無重大改變，最大的變化就是升級處理器，並支持 5G。

他表示，若蘋果可以在 2021 年解決折疊裝置的關鍵技術與量產問題，可能在 2 年內推出推出 7.5 到 8 吋折疊 iPhone，暫名 iPhone Fold。

他還提到，蘋果最快將於 2023 年下半年推出無打孔、無瀏海的 iPhone，外型設計將有重大更改，新機型將採用螢幕下指紋和潛望式長焦相機。