USTR 報告持續關注 美牛豬輸入台灣的貿易障礙

週一 (1 日) 美國貿易代表署 (USTR) 公布 2021 年度貿易政策議程及 2020 年度報告並且送交國會，最新報告持續密切關注，美國豬肉與牛肉產品輸入台灣的限制。

USTR 最新報告說明美國全面性的貿易政策，並且對「台灣無科學根據的農業政策」表達關切。

該報告中指出，2020 年美國繼續落實台灣在 2016 年 10 月舉行的最近「貿易暨投資架構協定 (TIFA)」承諾，並尋求解決其他已經出現的問題。

美方持續嚴正關切台灣「缺乏科學依據」的農業政策，優先事項將包括消除台灣對美國豬肉和牛肉產品的各種市場准入壁壘。

此外，美方還重點關注包括台灣稻米採購制度、設定農藥最大殘留數值限制的監管程序，以及美國農業生物技術產品面臨的市場准入壁壘等事項。

此外，美方針對台灣就智慧財產權、藥品及醫療器材價格與報銷的透明度和可預測性等議題進行溝通，透過 TIFA 下的投資小組與台灣對談，以優先解決投資問題和改善台灣的投資環境，確保技術法規不會造成過度影響美國化工、化妝品、和消費產品等產業。

美方還提到台灣是美國有機產品的第五大市場，2020 年美國對台灣的出口總額為 2,900 萬美元。2020 年，從台灣進口到美國的總額為 22,825 美元。