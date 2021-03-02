美擬將碳排放稅納入新貿易政策 聚焦中國強迫勞動議題

拜登政府周一 (1 日) 表示，美國將考慮實施碳邊境調整稅 (CBA)，以減少全球貿易中的溫室氣體排放，此外，也將致力於打擊中國在新疆維吾爾族強迫勞役的情況。

美國貿易代表署 (USTR) 周一發布新貿易議程，將透過碳邊境調整，尋找減少碳排放的監管方法以及該市場的發展。

此外，USTR 表示拜登政府將針對中國對新疆維吾爾族的強迫勞動作為其中優先事項之一，美國也將與盟友聯合打擊任何威脅美國勞動權益的強迫勞役與剝削行為。

貿易議程中的許多觀點與美國貿易代表候選人戴琪 (Katherine Tai) 上周於參議院聽證會的證詞相符。戴琪矢言要保持美國過去對中國的貿易政策，並認為關稅是美國對外合法的貿易手段之一。

該議程表示，拜登政府正在針對中國貿易政策進行全面審查，並加強監督中國目前於美中貿易協議的購買進度。

此外，美國政府還將使用所有可用的手段來應對中國的不公平貿易，包含進入市場限制控制產能、不公平補貼、強制技術轉讓、智慧財產權抄襲以及網路審查。

USTR 表示，政府以勞工為核心的新貿易政策將考慮廣泛工會與相關勞動權益組織的意見，將審查現有的貿易政策，以評估它們對經濟公平發展的貢獻。