中國水泥價格淡季不淡 春節後漲價兩波

一般第一季是中國水泥產業消費淡季，水泥報價通常是一年相對低點。不過今年農曆春節在地過年勞工激增，春節後下游快速復工推動下，長三角地區大廠水泥熟料價格已經歷兩波漲價。

中國水泥網數據顯示，2 月 25 日，安徽沿江及浙江地區部分大廠熟料價格調漲每噸 30 人民幣，漲價後的出廠價格介於每噸 390 人民幣～400 人民幣。而在 2 月 19 日～2 月 21 日，長三角地區熟料報價就已經漲價，兩次報價合計上漲每噸 60 人民幣。而 2 月份作為傳統淡季，價格大幅調漲現象在過去並不常見。

資來來源：數字水泥

業內人士表示，隨著下游需求不斷提升，3 月上旬水泥價格將出現季節性反彈，第二季中國水泥價格有機會較去年同期成長。此外，現階段補漲後的水泥報價和過去價格相差不大，不過水泥調漲的時間點有較過去略為提早，主要因為企業看好未來的市場需求。

法人認為這波 PPI 上升週期中，水泥市場內生的上漲動力不可輕忽，今年全年水泥價格有機會超出市場預期。

2020 年中國水泥產業表現穩健，其中水泥產量達到 23.77 億噸，年增 1.6%；產業整體營業收入 9960 億人民幣，年減 2.2%；純益總額 1833 億人民幣，年減 2.1%。

