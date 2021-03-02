北極星-KY癌症新藥期中分析結果正向 助加速取得藥證

北極星 - KY(6550-TE) 旗下治療末期肺間皮癌新藥 ADI-PEG 20，多國多中心二 / 三期雙盲臨床試驗期中報告顯示，試驗成功機率將達 80% 以上，有助加快收案進度與取得藥證。

北極星在消息激勵下，早盤跳空開高，一度來到 28.4 元，大漲近 5 成，創 8 個月來新高。

北極星表示，治療末期肺間皮癌新藥 ADI-PEG 20，採多國多中心二 / 三期雙盲臨床試驗，包括美國、英國、澳洲、台灣及義大利等 5 個國家、共 41 家醫院進行收案，並由獨立專家小組進行臨床期中分析。

北極星指出，此次臨床試驗期中分析，主要針對整體存活期療效進行評估，觀察受試者在試驗結束後，總體生存期在統計的顯著效果機率，若數值大於 80%，即可繼續收案、50-80% 試驗將重新計算、小於 50% 則要計算。

北極星提到，肺間皮癌二 / 三期臨床試驗目前已收錄 232 位病患，死亡人數為 169 人，期中報告顯示，總體生存期數據大於 80%，將可按照原定計畫繼續執行三期臨床試驗。

北極星表示，由於受疫情影響，過去一年收錄病人進度明顯變慢，但隨著臨床試驗期中報告分析結果正向，將加速收取病人，藉此早日取得藥證。