ARK每日追蹤：大賣騰訊ADR 34萬股 減碼阿里巴巴、蘋果、Saleforce
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 1 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|DKNG
|IBKR
|KSPILI
|MELI
|ADPT
|RHHBY
|BLI
|PSTI
|SURF
|HIMS
|SRPT
|BMY
|RPTX
|SSYS
|EXAS
|SPLK
|TXG
|SNAP
|TDOC
|REGN
|AONE
|PINS
|PYPL
|NVS
|JD
|ICE
|FLIR
|HON
|CRM
|BABA
|TCEHY
|AAPL
週一 (1 日) ARK 基金繼續減持騰訊 ADR，共賣出 34 萬股約 3000 萬美元，同時並小幅減碼阿里巴巴 (BABA-US) 與蘋果 (AAP-US)、Saleforce (CRM-US) 等科技股。
另一方面，ARK 則是繼續增持遠端醫療服務商 Teladoc (TDOC-US)，也小幅加倉 PayPal (PYPL-US) 與京東 (JD-US)。