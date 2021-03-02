面板市況熱 誠美材傳被群創、堺工廠包產能追出貨

面板產業景氣大好，需求、報價持續走揚，傳出偏光板廠誠美材 (4960-TW) 現有產線，都被面板大廠群創 (3481-TW)、堺工廠包下，後者更是近期新增的客戶，加上第二季偏光板報價看漲，誠美材單月本業獲利可望突破億元，首季挑戰逾 5 年高點。

誠美材不評論市場傳言，僅強調目前產能確實相當滿載；除了在家工作、學習商機，日本東京奧運也力拚今年舉辦，有利面板產業景氣，供應鏈證實，面板廠固料態度相當積極，除了追訂單，更直接包下供應鏈產能，確保旺季時不因特定零組件卡關而無法出貨。

由於上游供應商、材料廠過去考量景氣波動，未積極擴產，去年以來受到需求持續提升，產能持續維持滿載，也被客戶追著跑。

誠美材目前在台灣有 4 條偏光板產能，均已全線滿載，月產能 250 萬平方米，其中群創為主要客戶，誠美材為了擴大客戶分布，去年第四季新增堺工廠，今年出貨再加溫。

誠美材本業在需求、報價回穩下逐步好轉，去年第 4 季單季已轉盈，今年 1 月本業獲利就逼近 1 億元，加上轉投資恆美光電 (原昆山奇美) 產能開出，首季營運獲利大進補。

誠美材也計畫今年提升產能，上看 400 萬平方米，可更滿足持續進來的訂單，因應市場機制，誠美材首季偏光板報價已調漲約 5-10%，第 2 季持續看漲。