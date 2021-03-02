一銀休士頓分行開業上路 銀行今年海外獲利占比目標衝45%

第一銀行北美版圖再下一城，位於德州休士頓分行日前正式開業，成為首家插旗德州的台資銀行，目前一銀在海外共設有 40 個據點，今年海外獲利占比預計朝 45% 的目標邁進。

一銀表示，德州為美國第二大經濟體，更是全美第一大出口州，近年因農、工、服務業穩定成長，躍居美國經貿迅速成長的大州之一，加上友善的投資環境與良好的生活條件，吸引不少企業在此設立總部。

一銀指出，台灣與德州經貿互動日趨密切，部分台股上市櫃大廠也在德州持有重要投資，市場發展前景良好，主要城市休士頓更是美國石化、能源、醫療、航太中心，渠等產業供應鏈相關企業集結於此，深具區域特色。

根據一銀規劃，未來將進一步串聯現有的德州、紐約、洛杉磯兩家分行與美國子行，布建更完整綿密之美國金融服務網，提供在地台商與華僑一站式，最優質的跨境整合金融服務。

值得一提的是，休士頓分行開業當天，除了休士頓市長 Mr. Sylvester Turner 特地透過賀詞代表市政府獻上祝福，並頒布 2021 年 2 月 26 日為「第一銀行休士頓分行日」(First Commercial Bank Houston Branch Day) 表示歡迎。

第一銀行董事長邱月琴與總經理鄭美玲則以錄影方式期勉休士頓分行團隊為當地經濟盡份心力，成為台商最信任的金融合作夥伴，並期許休士頓分行業績長紅。