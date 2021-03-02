台股萬六沒站穩 權值股漲幅收斂 三大法人賣超119.96億元

美股周一全面強彈，台股連假後恢復交易，今 (2) 日早盤一度勁揚逾 300 點，電、金、傳權值股回神走揚，但隨著獲利了結賣壓出籠，指數漲幅回吐，終場翻黑下挫 6 點，以 15946 點作收，5 日線、10 日線及萬六關卡得而復失，成交值縮至 3333 億元，三大法人合計賣超 119.96 億元，外資連二賣。

三大法人上周五狂賣千億，外資狂砍 944 億元，比金融海嘯時期還誇張，改寫歷史新高，外資今天再調節 67.71 億元；投信則買超 2.5 億元；自營商與外資同調，賣超 54.63 億元。三大法人合計賣超 119.96 億元。

台股周一適逢 228 連假休市一天，美國科技股伺機反彈，台積電 ADR 上漲 2.5%，帶動台股現貨今天同步走高，台積電早盤一度漲逾 2%，最高來到 622 元，但終場漲勢收斂，收 609 元。然而，聯電開高走低，早盤衝上 55.6 元後，尾盤卻湧現賣壓，股價上沖下洗收 52.7 元，跌幅達 2.7%。

IC 設計股匯集人氣，其中，矽創股價直奔漲停，來到 212.5 元，創歷史新高，鈺創、凱鈺、類比科皆亮燈漲停，聯詠、瑞昱、敦泰等也都表現強勢。

觀察焦點個股，中鋼構董事會通過將分派現金股利 2.8 元，創建廠以來新高，殖利率超過 8%，獲買盤青睞，連噴第 2 根漲停，收 38 元。浩鼎案歷經 5 年纏訟無罪確定，激勵股價連日走高，今日再攻上漲停價 153 元。而強茂公開收購凡甲條件成就，取得 2 成股權，帶動凡甲今日攻上漲停價 114 元。

法人指出，全球股市技術性修正變化快速，越高本益比的族群修正幅度越大，不過，觀察上周五外資期貨空單口數並沒有大幅增加，短線籌碼面仍有利多方，投資人可留意第一季財報優、2 月營收靚、2021 年展望佳個股，靈活操作。