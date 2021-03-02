分析師：中芯國際有望成為全球晶片荒中的大贏家

全球面臨晶片荒，有分析師認為，這將讓中芯國際得以走出被美方制裁的負面衝擊，成為晶片短缺現象的重要贏家。

在此之前，據大陸供應鏈消息，傳中芯國際 (SMIC) 已經獲得部分美國設備廠商的供應許可，主要涵蓋成熟工藝用半導體設備等。

報導稱，10 奈米以下的先前工藝供貨，中芯國際仍受美方限制，在 14 奈米以上已經逐步解除限制。如此一來，儘管中芯國際在技術遠遠落後台積電及三星，但當前許多晶片短缺企業並不需要最尖端的晶片，促使中芯國際可能會介入，以滿足市場需求。

China Renaissance 分析師 Sze Ho Ng 表示，全球汽車晶片面臨短缺，但汽車行業不需要很多領先的晶片，中芯很多周邊晶片是建立在傳統工藝。這些雖然是較老舊的 28 奈米以上技術，但已足以應付市場需求。

他指出，中芯國際也持續向客戶調高價格，這應該能使得其從中受益。

中芯國際在今年 2 月表示，2021 年的收入目標是「中至高個位數百分比增長」，Ng 認為，中芯國際目前屬於高標範圍。

中芯國際在去年 12 月被美國商務部列入貿易黑名單，原因是中芯國際與中國軍工集團重要實體間存在活動的證據，此舉被視為可能損害中芯國際製造最先進晶片目標的能力。

被列入黑名單後，中芯國際曾對外表示，經過初步評估，美國舉措對公司短期內營運及財務狀況無重大不利影響，但對 10 奈米及以下先進制程研發及產能建設，有重大不利影響。