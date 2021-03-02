今年電競顯示器出貨可望年增逾4成 友達將躍出貨冠軍

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (2) 日表示，在宅經濟動能延續下，今年全球電競液晶顯示器出貨量可望保持成長，全年出貨量上看 2590 萬台，較去年 1840 萬台，年增 41%，其中，面板廠近年持續聚焦高毛利電競產品，隨著三星顯示器逐步退出，友達 (2409-TW) 可望躍升全球出貨冠軍。

集邦指出，去年電競顯示器面板仍由三星顯示器 (SDC) 拿下市占冠軍，占比達 35%，但三星今年陸續淡出，其他面板廠積極搶食大餅，去年拿下市占第二的友達，可望一舉躍升為電競面板出貨冠軍。

集邦也統計，去年電競液晶顯示器出貨達 1840 萬台，年增 105%，分析師王靖怡表示，前五大電競品牌中，微星 (2377-TW)、華碩 (2357-TW) 出貨均較 2019 年翻倍成長，其中，微星年增高達 114%，加上最先推出曲面電競產品，成長幅度位居首位，超越市場平均。

另外，王靜怡指出，華碩近年大舉擴增電競產品線，去年電競顯示器出貨量年增也高達 108%，AOC/Philips 電競顯示器出貨成長率則為 102%，而除了大宗曲面電競產品外，AOC/Philips 去年也推出平面 IPS 產品，今年計畫再推出高端 Mini LED 機種。