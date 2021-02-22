友達斥資約1億元取得鑫創7.7%股權 搶攻智慧交通商機

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (22) 日表示，透過公開市場鉅額交易向工業電腦廠鑫創 (6680-TW) 大股東取得 7.7% 股權，估斥約 1 億元，友達表示，希望透過入股鑫創，建立智慧交通生態系 (AIoV ecosystem) 策略夥伴關係，共同打造智慧交通與商用車聯網平台的全方位解決方案，未來也不排除進一步增加持股比例。

根據櫃買中心公告，鑫創今共出現三筆鉅額交易紀錄，共計成交約 1425 仟股，成交總金額達約 1 億元。

據了解，友達去年第 2 季就與鑫創電子簽署合作備忘錄 (MOU)，看好自駕車、車聯網、商用車隊管理等發展，針對智慧交通領域，積極拓展物聯網 (IoT) 垂直應用領域。

友達表示，在 5G、大數據、物聯網及人工智慧等科技變革帶動下，顯示器與智慧應用不斷推陳出新，交通也是其中重要一環，友達開發商用車聯網 AIoV 解決方案，可涵蓋雲端到地端、軟體到硬體、AI 到垂直應用等面向，鑫創則是全球車載電腦主要廠商之一，雙方可望優勢互補。

鑫創電子主要從事智能交通車載電腦系統、嵌入式電腦等產品研發、製造與銷售，除智能交通車載產品外，也包含船舶、智能道路監控、航空等，也陸續打入新加坡智慧公車、歐洲火車市場等。