螞蟻集團董事長表態 未來一定會上市

周二 (2 日) 外媒報導指出，自從螞蟻集團暫停上市後，除了面臨外在層層監管壓力外，內部也出現員工不滿未來螞蟻上市過程的不確定性，以及公司從員工手中買回自家股票計劃遭擱置等因素出現一波離職潮。螞蟻集團董事長井賢棟表示公司最後會上市，目前正在尋找讓員工手中螞蟻集團股票變現的方法。

《華爾街日報》報導表示，根據看到螞蟻集團內部網站的人士透露，螞蟻集團部份員工詢問公司的未來，及如何計劃留住人才的問題。對此井賢棟回覆稱，公司管理層正在規劃薪酬和激勵系統，且正在為員工製定一套「短期的流動性解決方案」，該方案將於 4 月份生效。

(圖片: AFP)

井賢棟表示，公司一直在與主管機關就業務調整以符合監管要求進行協商。

之前已有外電引述知情高層主管表示，螞蟻集團已擱置從現有員工和前員工手中買回自家股票的計劃，原因之一是公司目前估值有極大的不確定性。

知情人士表示，在 4 月份分配獎金後，螞蟻集團可能會出現一波離職潮。一些在螞蟻集團原計劃上市日期前不久才加入公司的員工，已經選擇離職而無心等待 IPO 重新啟動。

螞蟻集團有 1.6 萬多名員工，當中很多人因為激勵制度而取得螞蟻集團股票，他們等著在螞蟻集團上市後發一筆意外之財。去年秋天螞蟻集團準備上市時的估值超過 3000 億美元，這比 2018 年年中螞蟻集團進行一波私募融資時的 1500 億美元估值成長一倍。

