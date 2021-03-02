中國銀保監會主席示警 當心資產泡沫破裂

周二 (2 日) 中國銀保監會主席郭樹清表示，新冠肺炎發生以來，歐美等已開發國家、疫情嚴重的國家和部份發展中國家，都採取積極的財政政策和極度寬鬆的貨幣政策，目前來看這些印鈔所帶來的副作用已經慢慢開始反映，「我們很擔心金融市場，特別國外金融資產泡沫哪一天會破裂。」

郭樹清指出歐美已開發國家金融市場處於高檔，和實體經濟現況嚴重脫離。金融市場應該反映實體經濟的情況，如果和實體經濟差異太大，就會出現問題，所以很擔心金融市場，特別國外金融資產泡沫哪一天會破裂。

郭樹清同時表示，流動性增加後，由於經濟已經高度全球化，中國的經濟和其他國家的經濟密切相連，外國資本流入的規模會明顯增加。中國經濟目前還是呈現恢復性成長，且中國資產價格有很大的吸引力，和其他國家相比利差較高，外國資本流入是必然的。

郭樹清稱到目前來看，風險的規模和速度還是在可控制的範圍內，而中國在繼續研究怎麼採取更有效的辦法，一方面鼓勵資本跨境流動，另一方面也不能造成中國金融市場太大波動。

郭樹清認為，中國房地產業的核心問題還是泡沫偏大，傾向於金融化、泡沫化，是金融體系最大灰犀牛。在中國很多人買房不是為了居住，而是為了投資投機，這很危險。但 2020 年房地產貸款成長速度 8 年來首度低於各項貸款增速，相信中國房地產問題是可以慢慢得到解決。

