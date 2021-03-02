〈大同電動車〉擬借重唐榮Volvo底盤技術 進軍東南亞市場

大同 (2371-TW) 今 (2) 日與唐榮車輛簽訂百組馬達系統訂單儀式，雙方除搶攻電動巴士市場外，唐榮已取得瑞典車商 Volvo 車用底盤技術授權，大同擬借重唐榮優勢，推出 MIT(Made in Tatung)電動巴士底盤平台，劍指東南亞市場。

大同與唐榮車輛合作的電動巴士，預計今年第 2 季在東海大學進行 3 個月的接駁示範，雙方議訂車輛運行 3 個月後，若成效良好，將共同以 MIT(Made in Tatung) 品牌的電動巴士底盤平台，行銷海外市場，其中，印度或泰國將為示範項目優先推動的地區，並計畫延伸產品線至電動環保商用車與電動輕型商用車。

唐榮車輛董事長何義純表示，透過技術授權取得 Volvo 底盤技術，且已生產製造超過 20 年，加上過去 5 年提供三合一解決方案，包括營運、製造、服務整合，對產品未來出口海外深具信心。

何義純認為，此次合作案，大同將可望擠身全球電動車大廠之列，對唐榮來說，則能提高旗下產品國產化比例，並有機會超越華德動能，躍居排名第一。

大同執行副總戴豐樹指出，由於目前大同僅有馬達、驅動器等相關技術，缺乏車身製造、品牌銷售等能力，因此未來要拓展海外市場，需藉由與唐榮合作，才有機會展開。

戴豐樹表示，今年大同車用業務聚焦在電動巴士，商用車、乘用車、轎車方面技術則已有團隊開始著手進行研發，不過仍屬起步階段，預計至少花一年時間，才有機位對外發表。