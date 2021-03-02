美債殖利率飆升 三大壽險宣告利率再掀調升潮

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，受到美債殖利率走升影響，十大壽險公司中，國泰人壽、新光人壽、三商美邦人壽皆調升保單宣告利率，為去 (2020) 年歷經宣告利率頻頻砍殺之後，久違的調升潮。

十大壽險中包括：元大人壽、南山人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽等 5 家公司，3 月宣告利率都按兵不動未再調整，不過，全球人壽、南山人壽現售台幣保單最高利率都低於 2%，遠雄人壽最高仍有 2.25%；而美元保單部分，則大多落在 2.85%-3.2% 水準。

國泰人壽 3 月上調利變保單宣告利率，針對 3 張台幣停售保單調升 0.06 個百分點，調整後宣告利率 0.32%，但現售主力商品宣告利率仍介於 1.45%-1.65%。

國壽的美元保單部分，則有 11 張主力商品、54 張停售保單，合計有 65 張保單利率上調 0.05 個百分點，上調後的現售美元利變壽險商品宣告利率約在 2.7%-3.2%。

不過，國壽另有 3 張停售澳幣保單下調 0.1%，調整後宣告利率介於 1.9% 至 2.65%。

新壽也宣布，由於自去年底以來美債利率持續走升，加上新壽推動保障型商品的策略，3 月針對 6 張現售美元保障型商品調升 0.05 至 0.1 個百分點，調整後宣告利率落在 2.7%-3.3%，與國壽美元保單現售商品的利率差不多。

另外，三商美邦人壽 3 月則針對 2 張美元利變壽險商品調升 0.05 個百分點，調升後美元保單最高利率為 2.85%；但有 10 張台幣利變年金商品則續調降 0.14 至 0.2 個百分點，調整後台幣保單最高利率摔破 2%，跌至只有 1.9%。

中國人壽 3 月也調整 1 張現售台幣分期保單商品，宣告利率由 2.25% 調整為 2.1%，其餘商品無調整。

至於富邦人壽部分，美元、人民幣、澳幣現售與停售商品的宣告利率皆無調整。但是，台幣保單停售商品則調降 80 張，最大降幅 10 個基本面，台幣保單目前最高宣告 2.05%，而台幣現售保單則無調整。

富邦人壽說明，台幣資產主要投資於海外，因台幣匯率強勢，避險成本增加，故調降台幣商品宣告利率。