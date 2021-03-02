國泰世華成台灣首家遵循聯合國PRB確信銀行

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行一直致力於綠色金融，於 2018 年底率先對外宣示自願遵循聯合國「責任銀行原則（PRB: Principles for Responsible Banking）」，並於今年 2 月通過確信程序，成為台灣首家遵循責任銀行原則執行成果通過會計師事務所確信的銀行。

國泰世華銀行表示，該行秉持「引領綠色金融，共創永續未來」的企業永續願景，逐步落實責任銀行六大原則，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），積極發展太陽能及風力發電融資，為台灣綠色能源產業鏈的先行者。

國泰世華銀行在綠色金融成績方面，除了承作台灣首件太陽能融資案、首件赤道原則規範融資案及離岸風電聯貸案外，2019 年亦主辦亞太地區最大的單一離岸風電開發場聯貸案。為展現永續經營的決心，國泰世華銀行於 2019 年 10 月起已不再新承作燃煤發電融資，並設定於 2025 年再生能源融資占發電業授信比重成長至 85% 的目標。

除了再生能源方面的努力，國泰世華銀行亦本著責任銀行原則，鏈結普惠金融商品，推動「職棒防賭信託」、「幸福守護安養信託」等服務，確保客戶資產運用方式，創造社會價值。其中「職棒防賭信託」至今已邁入第 11 年，目前參與職棒防賭信託的現役球員已突破 270 人，信託資產規模已逾 1.53 億元，希望藉由防賭信託向大眾展現防賭決心，也為球員規劃儲蓄退休金，提升台灣職棒環境。

台灣首家銀行自願遵循「責任銀行原則」 引領銀行同業共創永續未來

國泰世華銀行表示，「聯合國環境金融倡議（UNEP FI）」於 2018 年 11 月，與全球 28 家銀行在全球圓桌會議上發起「責任銀行原則（PRB）」框架，並於 2019 年正式發佈，是全球金融業落實聯合國永續發展目標（SDGs）及巴黎氣候協定的重要標竿。

國泰世華銀行為展現推動決心及使命感，2018 年成為台灣首家自願承諾遵循聯合國「責任銀行原則」之銀行，經逐年推進及落實，於今年 2 月發佈執行成果，成為台灣首家對外公布遵循責任銀行原則自評報告的銀行。

展望未來，國泰世華銀行將持續遵循其原則，深化經營架構，發展更具永續精神的金融商品與服務流程，也讓責任投資與放貸發揮正面積極的影響力，帶給環境與社會更多的正向循環，創造「企業獲利、社會共好、環境永續」三贏的願景。